Das Timing war besonders schlecht – oder besonders gut: Im April, als sich die Länder Europas hinter Schlagbäumen versteckten und Reisen nur noch im Kopf möglich war, kam die neueste Ausgabe der „Wortschau“ heraus: ein ganzes Heft zu einem der Sehnsuchtsorte schlechthin für Touristen, Liebende, Künstler, Literaten – Paris.

Das seit Anfang 2018 in Neustadt beheimatete Magazin für Gegenwartsliteratur versammelt in bewährter Weise wieder Gastbeiträge von 19 Autorinnen und Autoren: mal mehr, mal weniger hermetische Gedichte, Kurzprosa, Essays. Die Annäherung an die französische Hauptstadt ist dabei eine gleichermaßen intellektuelle wie sinnliche. Simone de Beauvoir kommt ebenso zu ihrem Recht wie der Grusel der Katakomben. Hauptautorin des 70-seitigen Hefts ist die Regensburger Lyrikerin Kathrin Niemela, die wie üblich auch per Interview vorgestellt wird. Als Gastkünstler steuert der Karlsruher Thorsten Keller, schon seit der Nr. 1 Art-Director der „Wortschau“, atmosphärisch dichte Paris-Fotos in Schwarz-Weiß bei. Völlig parisunabhängig ist das Tagebuchprojekt „Seitenwechsel“, bei dem fünf internationale Autoren notieren, was sie an einem bestimmten vorgegebenen Tag beschäftigte.

