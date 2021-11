Liegt es am traditionellen Donnerstagstermin oder daran, dass sich das Neustadter Publikum einfach nicht für junge Literatur interessiert? Jedenfalls fiel jetzt erneut eine der schönen Lesungen der Mußbacher Literaturvilla-Reihe durch nahezu vollständige Zuhörer-Absenz auf. Schade, denn es gab durchaus was zu entdecken.

Eigentlich hätte schon allein die Person der Autorin für ein paar mehr Besucher sorgen sollen, als die Handvoll, die sich tatsächlich einfand. Minu Tizabi ist schließlich eine Frau der Rekorde: Abi mit 14, Ärztin mit 22, Doktortitel mit 24. Heute – mit 29 – arbeitet sie zur einen Hälfte am Deutschen Krebsforschungsinstitut in Heidelberg daran, eine KI zu entwickeln, die Krebs-Chirurgen künftig bei ihren OPs unterstützen soll, in der anderen widmet sie sich der Literatur. Auch das mit Erfolg, wie ihr Debütroman „Revolution morgen 12 Uhr“ belegt, der im Juli bei einem Imprint des Berliner Aufbau-Verlags erschien.

Protagonist und Ich-Erzähler ist Sean, Student der Mathematik und der Klassischen Philologie, der von sich selber sagt: „Die Angst war und ist die einzige Konstante in meinem Leben.“ Weil er mit seiner Situation nicht zurechtkommt, weist er sich selbst in die Psychiatrie ein. Dort erreichen ihn mysteriöse Anrufe aus Frankreich auf dem Handy, die er irgendwann als verschlüsselte Botschaften deutet – der Beginn einer Schnitzeljagd, die ihn und ein paar Kumpels aus der Klinik zu guter Letzt bis nach Paris in den Louvre führt.

Tizabi trug bei der Lesung drei Passagen aus diesem Roman vor, die ein gutes Bild von ihrem zupackenden, originellen Stil vermittelten. Besonders eine Szene, in der Sean ungewollt mitten in die Krawalle des Hamburger G20-Gipfels gerät, erscheint geradezu furios. „Ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben, einem imaginären Ball hinterhergehetzt, ohne je in Reichweite des Tores gekommen zu sein“, lässt die Autorin ihren „Helden“ an anderer Stelle sagen.

Beim nächsten Literaturvilla-Termin am 6. Januar steht übrigens erstmals eine Krimi-Lesung auf dem Programm. Vielleicht klappt es ja dann mit dem Publikumszuspruch.

Lesezeichen

Minu D. Tizabi: Revolution morgen 12 Uhr. Blumenbar-Verlag, Hardcover, 224 Seiten, 20 Euro.