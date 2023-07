Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei der mittlerweile 37. Veranstaltung der „Literaturvilla-Reihe“ im Mußbacher Herrenhofes trugen am Donnerstagabend eine Dichterin und drei Dichter aus der Rhein-Main-Neckar-Region ihre Werke in Begleitung des Heidelbergers Liedermachers Belmonte vor. Mut zur eigenen Kreativität und der Versuch, schwer Fassbares in Worte einzufangen, wurden dabei sehr unterschiedlich umgesetzt.

Für die bereits seit 2017 in der Parkvilla des Herrenhofs angesiedelte Lesereihe, die zum einen junge Schreibende aus der Region unterstützt, zum anderen aber auch immer wieder etablierte