Gedichte, Gesellschaftsromane, Kurzgeschichten, sogar revolutionäre Essays – all das gab’s schon in der Literaturvilla-Reihe des Neustadter Herrenhofs. Bei der 29. Auflage am kommenden Donnerstag wagt man sich nun auf ein ganz neues Feld: Kriminalliteratur.

Zu Gast ist der Mannheimer Autor und Musiker Jens Holzinger, der seinen 2019 im Wellhöfer-Verlag erschienenen Regionalkrimi-Doppelband „Dexter im Quadrat“ mitbringt. Im Mittelpunkt stehen Ben Winter und Hannes Strasser, als Schlagerduo „Schwiegersöhne Mannheims“ krachend gescheitert, die sich eher der Not gehorchend als Detektive versuchen. Im ersten Fall „Die Nackte in Blau“ wittern sie nach dem spektakulären Raub des gleichnamigen Bildes aus der Kunsthalle Mannheim ihre Chance, stolpern aber immer wieder über ihr eigenes Unvermögen. In „Tote leben länger“ ermittelt sie im Fall eines türkischen Unternehmers, der am Mannheimer Hauptbahnhof von einem Lkw überrollt wird.

Begleitet wird Jens Holzinger von Bernhard Sommer, seinem langjährigen musikalischen Partner, mit dem er – Achtung! – ein Musikduo bildet, das ebenfalls „Schwiegersöhne Mannheims“ heißt, und auch schon jede Menge musikpädagogische Fachliteratur für Bläserklassen herausgegeben hat.

Termin/Lesezeichen

Die Literaturvilla #29 mit Jens Holzinger und Bernhard Sommer findet am Donnerstag, 7. April, um 19 Uhr in der Parkvilla im Mußbacher Herrenhof statt. Der Eintrittspreis kann frei gewählt werden. Empfohlener Richtpreis ist 5 Euro. Es gibt nur Abendkasse. Die Lesung kann aber unter www.literatur070422.herrenhof-mussbach.de auch auf Youtube verfolgt werden. „Dexter im Quadrat“ ist als Taschenbuch bei Wellhöfer erschienen, hat 270 Seiten und kostet 12,95 Euro.