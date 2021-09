Am 6. Oktober jährt sich zum 350. Mal der Geburtstag jener Kunigunde Barbara Kirchner, deren Biografie die historische Folie für die anrührende Legende von der Retterin Neustadts vor den Zerstörungen im Pfälzischen Erbfolgekrieg abgab. Schon am Freitag, 24. September, widmen sich ab 18.30 Uhr nun acht Autorinnen und Autoren der Neustadter Literaturgruppe „Textur“ in der halboffenen Remise des Mußbacher Herrenhofs in eigenen Texten und Gedichten dieser Geschichte und dem, was sich damit verknüpft – etwa der Frage, was es überhaupt bedeutet, eine „starke Frau“ zu sein. Vortragende sind Wolfgang Allinger, Katharina Dück, Anne Eicken, Usch Kiausch, Dieter Kreiner, Mayra Scheffel, Kathrin Sommer und Michael Saenger. Umrahmt wird die Lesung von der Neustadter Jazzsängerin Nicole Metzger und dem Pariser Pianisten Jean-Yves Jung sowie durch eine Ausstellung mit thematisch passenden Gemälden und Skulpturen von Wolfgang Glass und Gabriele Köbler. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter info@textur-nw.de wird gebeten. Es gilt die 3G-Regel. Auch diese Veranstaltung wird durch das Programm „Neustart Kultur“ mit Mitteln des Bundes und des Landes finanziell gefördert.