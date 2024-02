Den bewegenden Lebensweg eines begabten schwarzen Mädchens aus der britischen Kronkolonie Rhodesien zeichnet Tsitsi Dangarembga in ihrem Roman „Verleugnen“ nach.

Über diesen zweiten Band der Tambudzai-Trilogie diskutiert der Literaturgesprächskreis der Stadtbücherei Bad Dürkheim am kommenden Dienstag unter Leitung von Dorothee Heitkamp-Gieseler.

Im unabhängig gewordenen Simbabwe besucht Tambudzai als eine der wenigen schwarzen Schülerinnen eine von weißen Nonnen geführte Klosterschule. Doch hier wird es ihr bei latentem Rassismus unmöglich gemacht, gleichberechtigt ihre Fähigkeiten zu entfalten. Obwohl sie hochintelligent ist und die besten Noten ihres Jahrgangs erhält, bleibt sie chancenlos und wird nicht in die Ehrenliste der Schule aufgenommen.

Dangarembga, 1959 im damals rhodesischen Mutoko geboren, verbrachte ihre Kindheit in England und kehrte 1965 mit ihren Eltern in ihre Heimat zurück. In Mutare besuchte sie die Marymount Missionsschule. Sie studierte Psychologie und 1989 in Berlin Filmregie. In ihrem Essay-Band „Schwarz und Frau – Gedanken zur postkolonialen Gesellschaft“ schildert sie die Situation von Frauen in einer von patriarchalischen Strukturen bestimmten Gesellschaft. Sie ist mit einem deutschen Mann verheiratet, ist Autorin, Filmemacherin und die bedeutendste Regisseurin des afrikanischen Kinos. 2021 wurde sie in der Frankfurter Paulskirche mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet.

TERMIN

Der Literaturgesprächskreis der Stadtbücherei diskutiert am Dienstag, 20. Februar, 20 Uhr in der Römerstraße 20 über Tsitsi Dangarembgas Roman „Verleugnen“. Eintritt 4 Euro.