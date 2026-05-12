„Literaturfetzen“ heißt eine neue Literaturzeitschrift, die etwas anders sein will als vergleichbare Magazine. Seit Oktober erscheinen sie in zweimonatigem Rhythmus und sind inzwischen schon bei Nummer 4 angekommen. Die Initiative dazu ging maßgeblich auf einen bekannten Namen der regionalen Literaturszene zurück, und auch im Redaktionsteam sind die Pfälzer(innen) sehr gut vertreten.

Es waren der Schriftsteller Peter Reuter aus dem südpfälzischen Kapellen-Drusweiler und der Grafikdesigner und Kalligraph Jürgen Fiege aus München – „seit 100.000 Jahren beste Freunde“, wie Reuter schmunzelnd erklärt –, die die Idee für die „Literaturfetzen“ gemeinsam ausgeknobelt haben. „Wir wollten es so machen, wie wir uns eine Literaturzeitschrift vorstellen“, unterstreicht der Autor, der schon zahlreiche Bücher und noch mehr Anthologie- und Magazin-Beiträge veröffentlicht hat, zumeist Gedichte oder Kurzprosa, oft mit satirischem Einschlag und oft in Kooperation mit Fiege als Fachmann für die schöne Optik – das jüngste gemeinsame Projekt, eine Haiku-Sammlung mit dem Titel „Nur geschrieben ...“, erschien erst im Januar.

Es wird munter diskutiert

Reuters Haus-Publikationsmedium ist dabei seit Jahren der Kulturmaschinen-Verlag, ein Autorenverlag aus Ochsenfurt, der nun auch die „Literaturfetzen“ unter seine Fittiche genommen hat. „Ja, sie waren so vermessen, die Zeitschrift herauszubringen“, wundert sich Reuter, der Exil-Badener in der Pfalz – er wurde 1953 im Südschwarzwald geboren –, selbst ein wenig über so viel Wagemut. Auch das Redaktionsteam war dann recht schnell gefunden – man kennt sich schließlich in der Szene: Neben Reuter als Chefredakteur und Fiege als Chef-Layouter gehören dem kleinen, erlesenen Kreis nur noch fünf weitere Mitglieder an – darunter mit Claudia Freund aus Lambrecht und Stefan Müller aus Landau noch zwei Pfälzer. Als Herausgeber fungiert Sven J. Olsson, ein Hamburger, der aktuell in Tel Aviv lebt. Da sich die Mannschaft ansonsten über die ganze Republik verteilt, finden die Redaktionssitzungen meist als Videokonferenzen statt. „Da wird munter diskutiert bei uns“, unterstreicht Claudia Freund, wie wichtig dieser kreative Austausch ist. Bei der Leipziger Buchmesse im März ist man sich aber auch mal physisch begegnet.

Eine Besonderheit der „Literaturfetzen“ besteht darin, dass sie sich in jeder Ausgabe mit einem bestimmten vorgegebenen Thema beschäftigten. Die Nummer 1 im Oktober 2025 war Thomas Mann und der Liebe gewidmet, Nummer 2 im Dezember der Sprache und dem Lesen als Mittel der gesellschaftlichen Verständigung, Nummer 4 im April der Flucht aus unterschiedlichsten Perspektiven. Bereits die Titel sollten dabei raffiniert sein und zum Nachdenken anregen, sagt Freund. „Dagegen oder gute Nachrichten“ im Februar erfüllte dieses Kriterium gewiss. Für den kommenden Dezember ist ein Heft mit der Überschrift „Wahrheiten und andere Türen“ vorgesehen. Die Nummer 5, „Vergessene Bibliotheken“, die im Juni erscheinen wird, gibt sich da nicht ganz so kryptisch.

Die Textbeiträge müssen sprachlich anspruchsvoll sein

Allen Heften gemeinsam ist, dass sie auf rund 60 exquisit gestalteten Seiten Kurzprosa, Essays und Lyrik, Bilder und Fotos vereinen. Die Titelbilder entwirft jeweils Jürgen Fiege, für die hochwertigen Bildbeiträge im Heft werden gezielt Künstler(innen) und Fotograf(inn)en angefragt, die man für geeignet hält. Auch die Text-Beiträger(innen) wurden und werden ganz überwiegend von der Redaktion direkt angesprochen. „Einreichungen würden uns überfordern“, sagt Peter Reuter. Die durchweg ehrenamtliche Arbeit des „Literaturfetzen“-Teams ist auch so schon anspruchsvoll genug. Ja, es sei schon viel Arbeit, mache aber auch sehr viel Spaß, sagt Claudia Freund, die ebenso wie die anderen Redaktionsmitglieder auch regelmäßig selbst mit Texten – in ihrem Fall Gedichten – im Heft vertreten ist. Keiner der Autoren und Künstler, die sich beteiligen, erhält ein Honorar. „Alles fließt zurück ins Produkt“, so die Lambrechterin, die als Auswahlkriterium für die Literatur eine schlichte Vorgabe nennt: „Der Text muss sprachlich anspruchsvoll sein.“

„Literatur darf alles sein, bloß nicht elitär“, sagt Peter Reuter zu diesem Thema, verdeutlicht aber gleich im Anschluss, dass sich das eben nicht auf den literarischen Anspruch, sondern auf die Zugänglichkeit bezieht: „Es soll ein Magazin nicht nur für Menschen sein, die es sich leisten können.“ Deshalb finden sich alle Ausgaben der „Literaturfetzen“ kostenfrei im Netz. Für die, die es lieber haptisch mögen, gibt es aber auch Abos oder Einzelausgaben in ausgewählten Buchhandlungen. Diese Verkäufe braucht das Non-Profit-Unternehmen auch, um zumindest die Auslagen wieder reinzuholen. In diesem Punkt müssen sich die Macher aber inzwischen bereits keine Sorgen mehr machen. Die Abozahlen stiegen permanent, freut sich Reuter. „Wir sind schon jetzt kostendeckend.“

Noch Fragen?

Die „Literaturfetzen“ sind kostenlos im Netz unter www.literaturfetzen.de zu finden. In Papierform gibt es das Magazin für 15 Euro in einigen ausgewählten Buchhandlungen der Region, etwa in Landau beim „Bücherknecht“. Abos können direkt beim Verlag unter info@kulturmaschinen.com bestellt werden. Der Preis für ein Jahr beträgt 90 Euro plus Versandkosten und umfasst sechs Ausgaben.

