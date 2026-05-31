Susanne Goga leitete das abschließende Wochenende des Freinsheimer Festivals „Literarische Lese“ ein. Ihre Bücher sind Krimis und Historienromane in einem.

„Ich fühle mich hier sehr wohl mit diesen vier tollen Frauen an meiner Seite“, erklärt die Mönchengladbacherin neben Hannah Höch, Mascha Kaléko, Marlene Dietrich und Else Lasker-Schüler. Die Porträts der vier Künstlerinnen, die bereits in den 1920er Jahren aktiv waren, rahmen im Bürgersaal des Von-Busch-Hofs die Autorin von heute ein. Ihre 2005 gestartete Romanreihe mit Kommissar Wechsler führt wiederum zurück in die „Goldenen Zwanziger“, die, wie Goga selbst sagt, „nie so richtig golden waren“. Zum diesjährigen Thema der Literarischen Lese, den 1920er Jahren, und dem Schwerpunkt, der dabei auf weibliche Stimmen gelegt wird, passen die Autorin und ihr Werk bestens.

„Immer historisch, manchmal kriminell“, seien ihre Veröffentlichungen, fasst sie zusammen. Die Wechsler-Krimis bilden dabei nur das prominente Zentrum ihres Schaffens, das daneben aus etlichen weiteren Kriminal- und historischen Romanen und annähernd 150 Übersetzungen englischer und französischer Autoren besteht. Seit „Leo Berlin“, Wechslers erstem Fall, entwirft Goga ein breites Panorama der Hauptstadt in der Weimarer Republik, nach dem Ende des Kaiserreichs und vor der Machtergreifung der Nazis. „Mich interessieren auch immer politische Aspekte“, sagt sie. „Dass 1933 kein abrupter Bruch war, sondern der Endpunkt einer langen Entwicklung weg von der Demokratie“.

Zeitmaschine gewünscht

Tatsächlich durchwandert der Leser, der die Reihe in der vorhergesehenen Abfolge liest, entlang der persönlichen und beruflichen Entwicklung des Kommissars den allmählichen und doch rasanten Aufstieg radikaler rechtsnationaler Gesinnung, Adolf Hitlers und der NSDAP. Die Wechsler-Krimis setzen bewusst bereits 1922 ein, als der Erste Weltkrieg und die Novemberrevolution noch nicht lange zurücklagen. Die tödlichen Attentate von rechts auf den vormaligen Reichsfinanzminister Matthias Erzberger und den Reichsaußenminister Walther Rathenau hatten die junge und fragile Demokratie jedoch bereits erschüttert. Manchmal wünsche sie sich eine Zeitmaschine, gesteht Goga, um jene Jahre einmal mit eigenen Augen zu besehen, in Berlin vielleicht auf Marlene Dietrich oder Josephine Baker zu treffen oder dem einflussreichen Kriminalrat Ernst Gennat, unter anderem gewürdigt in „Babylon Berlin“, zu begegnen.

Kaleidoskop der damaligen Zeit

Leo Wechsler taucht in ihren Romanen in sehr verschiedene Milieus ein, die ein Kaleidoskop der damaligen, kontrastreichen Zeit und Gesellschaft ergeben. Nicht so sehr die spannenden Kriminalfälle stehen dabei im Mittelpunkt ihrer Lesung, sondern die unterschiedlichen Schichten und Bereiche, in die der Kommissar Fall für Fall vordringt. Themen wie Inflation und Emanzipation, Sexualität, Tanz, Mode, Antisemitismus, Fluchtbewegungen oder das Nachtleben scheinen auf und verdeutlichen, dass Susanne Goga nicht nur Geschichten, sondern sorgfältig recherchierte Geschichte erzählt, die nicht selten ein Spiegel auch unserer Zeit sein kann.

Kommissar Wechsler schickt sie in seinem neuesten Fall „Die Geister von Beelitz“ in die örtlichen „Heilstätten“, rund 50 Kilometer südwestlich von Berlin. Sie lässt ihn undercover ermitteln, weil aus dem Lungensanatorium auf mysteriöse Weise immer wieder Patienten verschwinden. Sich dort umzusehen, gestaltet sich freilich als gefährliches Unterfangen, wenn nicht nur die hochansteckende Tuberkulose, sondern auch ein Mörder sein Unwesen treibt.