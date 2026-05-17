Das Festival widmet sich in diesem Jahr den 1920er Jahre, einer Epoche der Beschleunigung, wie der Sachbuchautor Harald Jähner es deutet.

Kraftvoller Auftakt in Freinsheim: Federboas, freche Schnauze und literarische Schwergewichte prägten am Freitagabend im Beisein vieler Ehrengäste im Von-Busch-Hof in Freinsheim die Eröffnung des Festivals „Literarische Lese“. Sachbuchautor Harald Jähner stellte im Anschluss den „Höhenrausch“ der Weimarer Republik vor, der letztlich in den Untergang führte.

Mitglieder der Literaturgruppe der Grünstadter Kultur-Werkstatt drapierten sich zu Beginn glamouröser Ausstattung und laszivem Augenaufschlag als „Furious Line“ auf der Bühne. Doch das neunköpfige Ensemble um Waltraud Amberger, die künstlerische Leiterin der „Lese“, war mehr als ein Blickfang: Mit Rezitation und Gesang erweckten Ute Bosbach, Ute David, Suse Ilshöfer, Eva Mittrücker-Suchomelle, Inge Petry und Judith Schattner-Noe Texte der 1920er Jahre, die in diesem Jahr bei dem Festival im Mittelpunkt stehen, zum Leben.

Von Tucholsky bis Claire Waldoff

Das einstündige Programm unter dem Motto des Marlene-Dietrich-Liedes „... wenn ich mir was wünschen könnte“ war gekonnt inszeniert. Klassiker wie Kurt Tucholskys satirische Gesellschaftsskizzen über politisch extreme und völkische Fantasien, oder Lieder wie Bertolt Brechts „Der Mensch lebt durch den Kopf“ und Claire Waldoffs „Wer schmeißt denn da mit Lehm“ klangen nicht nur historisch, sondern erstaunlich aktuell. Zwischen den Textvorträgen trafen Eva Mittrücker-Suchomelle und Judith Schattner-Noe als Brettl-Sängerinnen den Sound der Zeit zwischen den Kriegen, während Amrei Wipfler einfühlsam am Piano begleitete. Vier ausdrucksstarke Schwarz-Weiß-Portraits von Hanna Höch, Mascha Kaléko, Marlene Dietrich und Else Lasker-Schüler, gestaltet von Marcus Braun, bildeten die Kulisse.

Normalerweise lesen und diskutieren die Damen einmal pro Woche über Literatur, doch diesmal präsentierten sie eben den literarischen Sound der Weimarer Republik als kabarettistische Collage: Texte aus Irmgard Keuns Roman „Das kunstseidene Mädchen“, Gebrauchslyrik von Mascha Kaléko, Erika Manns Essay „Frau und Buch“ und Vicky Baums „Apropos Alter“ spiegeln das Zeitgefühl und vor allem das neues Frauenbild mit freier Liebe und weiblicher Selbstbestimmung als Leitideen.

Die Verletzlichkeit der Demokratie

Im Anschluss stellte der frühere Feuilletonchef der „Berliner Zeitung“, Harald Jähner, sein Buch „Höhenrausch“ vor, das die Weimarer Republik als Epoche der Beschleunigung interpretiert: Das Telefon war damals – wie heute die KI - Entwicklungsbooster. Sekretärinnen und Stenotypistinnen galten als Sirenen einer neuen Zeit, Charleston und Jazz als Symbol eines befreienden Individualismus. Wie bereits früher in „Wolfszeit“ (über das erste Nachkriegsjahrzehnt 1945-55) und „Wunderland“ (über das Wirtschaftswunder von 1955-1967) entwirft der Autor ein detailreiches Epochen-Portrait der Alltags- und Lebensumstände, das zum Nachsinnen über die Verletzlichkeit demokratischer Grundrechte anregte. Jähner erzählte von einer Weimarer Unterhaltungskultur, die auf ihren eigenen Dramen herumtanzte, kristallisiert in der Figur das Eintänzers („Schöner Gigolo, armer Gigolo“), einem Brot-Job, dem selbst der spätere Hollywood-Regisseur Billy Wilder in seiner frühen Berliner Zeit kurzzeitig nachging.

Als beredte Bebilderung seines Vortrags projizierte Jähner das Ölgemälde „Abend über Potsdam“ aus dem Jahr 1931 von Lotte Laserstein an die Wand – und las das Werk der nach Schweden emigrierten jüdischen Künstlerin als ahnungsvolle Metapher für den Abgesang der jungen Republik. Innehalten, Auflösung, Ermattung – kurz: Kommunikationskrise! Schwarzer Freitag und Weltwirtschaftskrise brachten den Zusammenbruch der „Roaring Twenties“. „Man hatte sich nicht mehr viel zu sagen.“ In das Vakuum strömten die Extremisten. Der Rest ist bekannt. „Wir machen verdammt viele Fehler, die damals gemacht worden sind, wieder“, betonte der Autor im Gespräch mit Waltraud Amberger. Die Botschaft blieb hängen im Raum - wie die Frage, ob wir uns damals wie heute noch viel zu sagen haben. Harald Jähners ebenso ernüchternde wie faszinierende These: Die Weimarer Republik hat sich an den Rändern radikalisiert und im Höhenrausch selbst eliminiert – eine Lektion, die weit in die Gegenwart nachhallt.

Fazit: Der Auftakt der „Literarischen Lese“ war ein Abend voller Überraschungen, historischer Tiefenschärfe und doch Leichtigkeit, der zeigte: Die „Lese“ ist mehr als ein Festival – sie ist ein Spiegel unserer Zeit und ein Fest für alle Sinne.

Termin/Lesezeichen

Das Festival-Programm geht heute, Sonntag, 19 Uhr, im Von-Busch-Hof weiter mit Miku Sophie Kühmels Lesung aus ihrem Roman „Hannah“ über die Liebesgeschichte zwischen der Dadaistin Hannah Höch und der Schriftstellerin Til Brugmann in den 1920er Jahre weiter (Karten (15/12 Euro) unter www.literarische-lese-freinsheim.de). Am Dienstag, 19. Mai, 20 Uhr, folgt an gleicher Stelle der Film „Kästner und der kleine Dienstag“ über den Autor des Kinderbuchklassikers „Emil und die Detektive“ und seine Freundschaft mit einem jungen Fan. Karten (12/9 Euro) an der Abendkasse. Harald Jähners Buch „Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen“ ist bei Rowohlt erschienen, hat 560 Seiten und kostet als Taschenbuch 20 Euro, gebunden 34.

