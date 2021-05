Der Lions Club Neustadt hat einen neuen Vorstand: Rainer Nosbüsch hört Ende Juni als Präsident auf. Michael Lehmann ist zu seinem Nachfolger gewählt worden.

„Wir sind für die nächsten Jahre gut aufgestellt.“ Dieses Fazit zog Nosbüsch bei der Mitgliederversammlung. Als neuer Vorstand wurden Lehmann sowie die Vize-Präsidenten Winfried Walther und Michael Landgraf gewählt. Ebenfalls neu im Amt sind der Jugendbeauftragte Stefan Grutke sowie Club-Master Ralf Birk. Für die Pressearbeit wird Nosbüsch verantwortlich sein. Bestätigt wurden Sekretär Werner Simon, Schatzmeister Roger Martin, der Vorsitzende der Lions-Hilfe, Frank Sobirey, sowie die Beauftragten für IT Rainer Zinow, den internationalen Austausch Hans-Jürgen Seimetz und die Mitgliederbetreuung Paul Bomke.

Trotz der Pandemie sei es gelungen, viele Aktivitäten mit rund 14.000 Euro zu fördern, erläuterte Nosbüsch. Zu den Organisationen, die von der Unterstützung profitiert haben, zählen der Verein „Die Waldschatten“ und des Frauenhauses, aber auch internationale Projekte im Kongo sowie die Nothilfen für Erdbebenopfer in Izmir und für Opfer der Amokfahrt in Trier.

Der Schwerpunkt der Förderung lag aber wieder auf dem Projekt „Klasse 2000“: Kinder an der Ostschule, der Eichendorff-Schule sowie der Grundschule „Am Storchennest“ in Geinsheim wurden unterstützt. „Bildungsgerechtigkeit ist gerade unserem Club ein großes Anliegen“, betont Nosbüsch, der selbst als Lehrer arbeitet. Er und Sobirey freuen sich zudem schon auf den Start von „Wasser in die Stadt“ Anfang Juni. Denn der Impuls für das Projekt war vor fünf Jahren vom Lions Club Neustadt ausgegangen.