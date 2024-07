Der bisherige Vize-Präsident Dierk Vagts ist neuer Präsident des Lions Clubs Neustadt. Er tritt die Nachfolge von Michael Landgraf an, dessen Präsidentschaftsjahr unter dem Motto „Kult-Touren“ von vielen Begegnungen im Bereich Kultur geprägt war. Vagts ist beruflich aktiv als Chefarzt am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift sowie als Professor in der Ausbildung von Studierenden. Das Motto seines Präsidentenjahres wird sein: „Behind the Curtains“. Er möchte Hintergründe vieler beruflicher Arbeitsfelder beleuchten lassen, und das allein aus der Perspektive von Frauen. Viele Referentinnen aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern haben dem ältesten Lions-Club der Pfalz bereits zugesagt. Den neuen Präsidenten unterstützen Landgraf als Past-Präsident wie auch die bereits gewählten Vize-Präsidenten und möglichen Nachfolger Stefan Grutke und Christian Hormuth.