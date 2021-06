Die Linke setzt im Rennen um das Direktmandat im Bundestagswahlkreis Neustadt/Speyer auf Stefan Huber-Aydemir. Das Neustadter Stadtratsmitglied ist am Mittwochabend im Bürgerhaus Lambrecht gewählt worden, teilt die Partei mit. Der 44-Jährige ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er arbeitet als Erzieher in einem Wohnheim für geistig Behinderte in Ludwigshafen. Dem Neustadter Stadtrat gehört er seit 2019 an. Weitere Angaben zur Versammlung und den politischen Zielen des Kandidaten für die Wahl am 26. September hat die Linke nicht gemacht.