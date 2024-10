Mehrere Tausend Euro Schaden hat ein unbekannter Unfallverursacher in der Nacht auf Mittwoch an einem Linienbus verursacht. Das teilt die Polizei mit. Sie geht davon aus, dass der auf dem Parkplatz des VfL Neustadt in der Branchweilerhofstraße abgestellte Bus von einem Fahrzeug beschädigt wurde. Der Streifschaden auf der Beifahrerseite sei vor Inbetriebnahme am Mittwoch festgestellt worden, so die Beamten.