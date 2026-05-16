Die Linedance Connection Neustadt/Weinstraße hat ihr 20-jähriges Bestehen mit einer Linedance-Party in der Festhalle Geinsheim gefeiert. Rund 100 Mitglieder nahmen in bester Feierlaune an dem Festakt in der dekorierten Halle teil, informiert der Verein. Außer Tanz, Speis und Trank gab es Ehrungen für langjährige Mitglieder. Zudem wurde der ehemalige Vorsitzende Reiner Müller, der 2006 zusammen mit seiner Frau Hanne den Verein ins Leben gerufen hat, für seine Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Die Linedance Connection bietet aktuell Training in mehreren Gruppen für Anfänger wie für Fortgeschrittene an und freut sich jederzeit über neue Mitglieder. Infos gibt es unter www.linedance-connection.de.