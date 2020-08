2500 Euro muss ein Lachen-Speyerdorfer an jenen Forstbetrieb zahlen, der Anfang Oktober 2019 im Auftrag der Gerst Massivbau elf Linden auf dem Jahnplatz gefällt hat. Hinzu kommen die Gerichtskosten. Dieses Urteil wurde jetzt am Amtsgericht Neustadt in einem Zivilverfahren verkündet. Der Forstbetrieb hatte den Mann verklagt, weil dieser an jenem Morgen mit seinem Auto an den Bauzaun gefahren war und der Zaun dann einen Firmenwagen beschädigt hatte. Dies sieht das Gericht nach eigenen Angaben als erwiesen an. Nicht durch Zeugenaussagen zu belegen sei ein weiterer Schaden an einem Firmenbagger. Ein Strafverfahren gegen den Lachen-Speyerdorfer in dieser Sache wird laut Gericht im Herbst verhandelt. Dabei geht es um Sachbeschädigung, Beleidigung und Körperverletzung.