Der Limburg Sommer 2023 steht in den Startlöchern und präsentiert auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm für alle Kulturbegeisterten. Vom 17. Juni bis 13. August werden an insgesamt 29 Veranstaltungstagen in der Klosterruine Limburg Konzerte, Theateraufführungen, Kabarett, Kindertheater und Open Air Kino geboten.

Den Auftakt macht am 17. Juni die Premiere des Theaterstücks „König Ubu“ des Theaters an der Weinstraße. Insgesamt wird das Stück, in einer Bearbeitung von Norbert Dreyer nach der Vorlage von Alfred Jarry, sieben Mal aufgeführt.

Ab Juli können sich Musikliebhaber auf zahlreiche Konzerte freuen. Am 15. Juli feiert die Musikschule Bad Dürkheim ihr 50-jähriges Jubiläum in der Innenstadt und im Kulturzentrum Haus Catoir. Zum Abschluss der ganztägigen Jubiläumsveranstaltung findet ab 19.30 Uhr auf der Limburg eine „Musikschul-Geburtstagsparty“ mit einem Konzert der Lehrkräfte statt.

Klassik für die Kleinen

Auch für die kleinsten Gäste des Limburg Sommers wird es in diesem Jahr musikalisch. Für Kinder gibt es zwei Darbietungen der verzaubernden Kinderoper „Aida und der magische Zaubertrank“ am 16. Juli sowie jeweils zwei Aufführungen der Kindermusicals „Die Piratenprinzessin“ am 19. Juli und „Der Regenbogenfisch“ am 20. Juli.

Am 21. Juli wird die R&B-Powertruppe „Supercharge“ auf der Bühne stehen. Seit über 30 Jahren prägen sie das europäische Musikgeschehen in Sachen Rhythm’n’Blues, Swing & Good-Time-Rock’n’Roll. Die Band entführt ihr Publikum mit musikalischer Finesse auf Saxofon, Gitarre, Posaune, Piano, Bass und Schlagzeug in die Tiefen des Genres und versprüht das Lebensgefühl des Blues.

Kabarett und Klassik

Die Kabarettistin Anny Hartmann präsentiert am 22. Juli ihr Solo-Programm „Klima-Ballerina“. Mit ihrer pointierten und humorvollen Art nimmt sie das Publikum mit auf eine satirische Reise durch die Themen des Klimawandels und der Umwelt. Ihre Mischung aus Humor und Gesellschaftskritik verwandelt die Limburg in ein Lachgewitter ...

Am 23. Juli stehen die Twiolins und Robeat gemeinsam auf der Bühne. Die Twiolins, die dafür bekannt sind, frischen Wind in die klassische Musikszene zu bringen, sorgten bereits im vergangenen Jahr auf der Limburg für Begeisterung. In diesem Jahr treten sie mit einem besonderen Gastmusiker auf: Robeat, der amtierende Europameister im Beatboxen. Wenn „The Twiolins meet Robeat“ auftreten, verbinden sich klassische Geigenklänge mit kraftvollen Beats und beeindruckender Mundakrobatik. Ein Konzert, das nicht nur Klassikfans, sondern auch ein ganz neues Publikum begeistern wird.

Mundart und Musik

Am 27. Juli erwartet das Publikum ein mitreißender Auftritt von Gringo Mayer & die Kegelband mit ihrem Programm „Nimmi normal“. Mit einem süffisanten Auftreten singt der gebürtige Ludwigshafener Gringo in feinstem kurpfälzisch von den Absurditäten des gesellschaftlichen Alltags.

Klaus Lage & Bo Heart präsentieren am 28. Juli unter dem Titel „Zu zweit. Live.“ eine abwechslungsreiche Auswahl an Songs aus Lages über 40-jähriger Karriere sowie aktuelle Stücke aus dem neuen Album. Mit transparenten Arrangements und mitreißendem Groove laden sie das Publikum ein, die einzigartige Stimme und die rockigen Sounds in vollen Zügen zu genießen.

Reggae und Jazz

In diesem Jahr bereichert den Limburg Sommer wieder eine junge Künstlerin der Mannheimer Popakademie, unterstützt von ihrer fünfköpfigen Band. Mit ihrer individuellen Mischung aus Rap und Gesang, beeinflusst vom Reggae präsentiert die Sängerin Nora OG am 28. Juli eine starke weibliche Stimme.

Am 3. August ist Thomas Siffling, einer der erfolgreichsten Jazzmusiker seiner Generation, mit seinen All Stars zu Gast auf der Limburg. Das Programm verspricht einen tollen Abend ganz im Zeichen von Miles Davis „Kind of Blue“. Mit dem unverwechselbaren Sound der Trompeten und der Band wird ein breites Publikum auch außerhalb des Jazz angesprochen.

Opern und Filme

Was passiert, wenn die deutsche Jazzikone Nicole Metzger, der US-Soulstar Derrick Alexander und die volle Velvet Voice der Schwedin Monika Hoffman gemeinsam auf einer Bühne stehen, erlebt das Publikum am 4. August. Der Abend unter dem Motto „Broadway meets Bluenote“ entführt in einen Streifzug durch swingende, groovende und mitreißende Epochen der Musicalgeschichte.

Am 5. August können Opernliebhaber in eine Klassiknacht mit einer geballten Ladung an herrlichen Melodien eintauchen. Die „Italienische Nacht – die schönsten Opernarien“ begeistert seit Jahren in ganz Deutschland. Das Süddeutsche Kammerensemble unter der Leitung von Markus Elsner präsentiert gemeinsam mit ihren Gesangssolisten verträumte Sopranarien und gefühlvolle Duette aus Meisteropern wie „La Traviata“, „Norma“ und „Tosca“ sowie vielen weiteren Meisterwerken.

Filmfans können sich auf die Open-Air-Kinotage freuen, die von Dienstag, 8. August, bis einschließlich Sonntag, 13. August, stattfinden. Bei frischem Popcorn wird an jedem Abend ein anderer Film unter freiem Himmel gezeigt.

Transfer im Preis enthalten

Marcus Brill, Leiter des Fachbereichs Kultur und Tourismus, ist stolz auf das Programm des Limburg Sommers: „Wir haben wieder ein breites Spektrum an Veranstaltungen zusammengestellt und freuen uns, dass die Limburg auch in diesem Jahr wieder als Kulisse für viele großartige Kulturveranstaltungen dient.“ Ein kulinarisches Begleitprogramm gibt es von „Konrad II“ im Klostergarten.

Die Anfahrt zur Klosterruine Limburg erfolgt ausschließlich über den Buspendelverkehr. Vom Bahnhof Bad Dürkheim und Wurstmarktplatz aus fährt der Bus ab circa zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn und nach der Veranstaltung wieder zurück. Das Busticket ist im Ticketpreis enthalten. Fahrgäste sollten unbedingt einplanen, möglichst mit dem ersten oder zweiten Bus zur Veranstaltung zu kommen, da nur ein Bus pendelt und dessen Kapazität begrenzt ist.

Im Netz

Alle Infos zu den Tickets und weitere Programmhinweise gibt es unter: www.limburg-sommer.de