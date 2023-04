In der Nacht auf Samstag, 22. April, ist laut Polizeibericht ein in der Lilienthalstraße in Lachen-Speyerdorf geparkter Mazda massiv beschädigt worden. Auf der linken Seite sei der Wagen stark verformt, der Blinker herausgebrochen. Zeugen der Sachbeschädigung können sich bei der Polizei telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.