Von Jennifer Back

Ein Hauch von Sommer zieht durch die Stadt. Das hat so ziemlich jeder bemerkt, der seit Mittwoch durch die Neustadter Fußgängerzone gelaufen ist. Hier und dort stehen Liegestühle vor den Geschäften und laden zum Platznehmen ein. Es sind nicht irgendwelche Liegestühle: Sie alle haben einen Bezug zur selbst ernannten Demokratiestadt Neustadt oder zur Pfalz. Was schon seit geraumer Zeit zum Eingangsbild vor dem Modehaus Jakob in der Friedrichstraße dazu gehört, wurde jetzt auf die komplette Stadt ausgeweitet.

„Die Idee dazu kam uns spontan“, berichtet Stefan Jakobi, der „Kümmerer“ der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG), auf Anfrage. Mit im Boot seien das Stadtmarketing und die Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS). Immer wieder werde die Frage nach Sitzgelegenheiten an die Stadt herangetragen. Und schon seit einigen Wochen sitzen die Menschen entlang der Wasserläufe von „Wasser in die Stadt“. Das in Kürze fertig gestellte Projekt wurde natürlich auch auf einem der Stühle verewigt: „Wasser in die Stadt, Wein ins Glas“. Weitere Motive sind „Demokratie für alle, Liegestuhl fer mich“ oder ein gelb-grünes Haltezeichen mit dem Verweis auf einen „Dubbe-Stopp“.

Zwei Exemplare für jedes Geschäft

110 Stühle hat die Stadt anfertigen lassen, wobei Jochen Stahler vom Modehaus Jacob die Stühle final gestaltet und bestellt hat. Laut Jakobi wurden sie am Mittwoch an so ziemlich alle Geschäfte in der Innenstadt ausgeliefert, ausgenommen sind Banken und Gastronomiebetriebe. „Jeder bekam zwei Stück kostenlos zur Verfügung gestellt, es sei denn, er wollte keine“, so Jakobi. Angedacht ist, dass die Stühle – das passende Wetter natürlich vorausgesetzt – während der Öffnungszeiten vor den Läden stehen, die Menschen zum Verweilen und im besten Fall zum Einkauf animieren. Die Innenstadt kann nach den vergangenen beschwerlichen Monaten definitiv mehr Leben vertragen.

Für das ultimative Urlaubsgefühl fehlt eigentlich nur noch der Sand unter den Füßen und ein Cocktail in der Hand. Mit dem Sand könnte es zugegeben ein bisschen schwierig werden. Einfacher verhält es sich mit dem Cocktail. Vor allem, da die Gastronomen nach der Außengastronomie nun seit dieser Woche endlich wieder ihre Innenbereiche öffnen dürfen. Wie lange sollen die Stühle eigentlich in der Fußgängerzone stehen bleiben? Dazu Jakobi: „Bis es kalt wird.“