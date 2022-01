Der Lieferverkehr in der Innenstadt und speziell in der Fußgängerzone ist immer wieder ein Aufregerthema. Das ist auch der Willkomm als Interessenvertretung der Neustadter Geschäftsleute bewusst. Sie startet daher nun eine Umfrage unter ihren Mitgliedern und will dabei herausfinden, welche Erfahrungen mit dem Lieferverkehr gemacht werden und welche Probleme die Befragten sehen. Laut Willkomm-Beobachtung agiert das Ordnungsamt beim Thema Lieferverkehr „zunehmend restriktiv“. Zugleich habe aber wegen der Corona-Situation die Bedeutung der Warenauslieferung und Retourenannahme zugenommen. Aktuell gebe es vermehrt Beschwerden von Lieferdiensten und Anliegern, weil ihnen die Zustellzeiten und Parkmöglichkeiten nicht ausreichten. Andererseits empfänden Kunden und Passanten den Verkehr in der Fußgängerzone als Belastung. Ziel der Willkomm ist es, „gemeinsam eine Lösung zu finden“. Weitere Infos unter www.willkomm-neustadt.de.