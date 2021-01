Das Neustadter Mobilitätsunternehmen Mobility on Demand (MoD) unterstützt hiesige Einzelhändler: So sind die Hauslieferungen für die Händler kostenlos und werden auch in der Verlängerung des Lockdowns bis zum 31. Januar kostenfrei angeboten, teilt das Unternehmen mit. Zum Ablauf: Die Einzelhändler nehmen die Bestellungen des Kunden entgegen. Wünscht er eine Hauslieferung, bucht der Händler den Lieferdienst über ein Formular auf der Webseite www.mobility-on-demand.com. Die bestellten Waren werden schließlich von MoD-Fahrern im Laden im gewählten Zeitfenster abgeholt und mit Elektrofahrzeugen noch am selben Tag zum Kunden gebracht. Das Unternehmen hatte bereits vor Weihnachten den Lieferservice eingeführt. jmr