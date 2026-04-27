Die Liedertafel hat ein ereignisreiches Jahr 2025 hinter sich. Das sagten der Vorsitzende Frank Sobirey und Chorsprecherin Hermine Boeckmann bei der Mitgliederversammlung.

Laut einer Mitteilung zählt die Liedertafel nach einem Anstieg um 28 Personen inzwischen 1113 Mitglieder. Dies sei vor allem beliebten Veranstaltungen wie dem Herrenweinabend und dem Sommernachtsfest zu verdanken. Schatzmeisterin Ute Zinkgraf-Gauggel berichtete zudem von einem insgesamt positiven Kassenbestand für 2025. Der Vorstand der Liedertafel wurde nach dem Bericht der Kassenprüfer einstimmig entlastet; zu Kassenprüfern für das Folgejahr wurden Elli Proswitz-Stuck und Jens-Christian Witt gewählt.

Im vergangenen Jahr war der Chor der Liedertafel neben den jährlichen Konzerten an verschiedenen weiteren Veranstaltungen beteiligt. So wirkte er an der musikalischen Gestaltung des Neujahrsempfangs der Stadt Neustadt im Januar im Saalbau und beim „Festival Kulturszenario“ zum 750. Jubiläum der Stadt Neustadt in der Stiftskirche mit.

Für das laufende Jahr 2026 stehen nach der durch Corona verursachten Zwangspause wieder die gemeinsamen Konzerte mit dem englischen Partnerchor Lincoln Choral Society aus Neustadts Partnerstadt im Mittelpunkt: Mit dem „Requiem“ und der „Spatzenmesse“ werden die Liedertafel und die Lincoln Choral Society am 21. Juni in der Pius-Kirche in Hambach und am 3. Oktober in der Kathedrale von Lincoln ein reines Mozart-Programm gestalten. Bei den Feierlichkeiten zum Jubiläum der 70-jährigen Städtepartnerschaft Neustadt-Mâcon im Oktober wird die Liedertafel wiederum gemeinsam mit dem französischen Partnerchor Cantoria Mâcon mitwirken.

Ehrungen

30 Jahre Mitgliedschaft: Birgit Bayer; 20 Jahre: Annette Koch; zehn Jahre: Sabine Menges, Andrea Sasse und Jörg Freytag.