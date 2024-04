Die Liedertafel freut sich über wachsenden Zuspruch. Zu verdanken sei dies auch den großen Veranstaltungen, die Teil des gesellschaftlichen Lebens Neustadts seien. Vorsitzender Frank Sobirey erinnerte bei der Mitgliederversammlung, dass die Liedertafel im Jahr 2023 den 125. Herrenweinabend und das 50. Sommernachtsfest gefeiert habe. Man bereichere damit das gesellschaftliche Leben und sorge dafür, dass der Verein wahrgenommen werde. Dies zeige sich etwa in den steigenden Mitgliederzahlen. So zählte der Philharmonische Chor Ende 2023 insgesamt 1064 Mitglieder, zwölf mehr als 2022. Auch bei den fördernden Mitgliedern (plus acht) sowie den aktiven Sängerinnen und Sängern (plus vier) gebe es einen guten Zuspruch.

Hermine Boeckmann, stellvertretende Vorsitzende und Chorsprecherin der Liedertafel, wies auf die gelungenen Auftritte hin und betonte: „2023 war ein Jahr mit besonderen musikalischen Höhepunkten.“

Bei der Versammlung gab es zudem Ehrungen. Die Vorgängerin von Hermine Boeckmann, Birgitta Utech, hat als langjährige Chorsprecherin und stellvertretende Vorsitzende die Geschicke der Liedertafel maßgeblich mitgeprägt. Sie wurde nun für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt – und Barbara Grünberg für 25 Liedertafel-Jahre.

Der Neustadter Verein hat auch für 2024 wieder große Pläne: So wird am 16. Juni mit über 200 Akteuren im Saalbau „Carmina Burana“ aufgeführt. Das 51. Sommernachtsfest wird dann am 6. Juli auf dem Haardter Schloss gefeiert.