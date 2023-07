Mehr als 1100 Gäste haben am Samstag beim 50. Sommernachtsfest der Liedertafel Neustadt auf dem Haardter Schloss gefeiert. „Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“: Als aus Hunderten Kehlen die ersten Töne das Festgelände erfüllten, lösten sich am Abendhimmel die letzten Überreste des Sommerregens auf. Nach dem gemeinsamen Singen unter der großen Kastanie heizte die „Freddy Wonder Combo“ den Festbesuchern ein. Ein weiterer Publikumsmagnet war die Tanz-Tenne. Dort nahm die Stefan-Kahne-Band die Festbesucher mit in die 60er. Rüdiger Boeckmann, seit 2022 Hauptorganisator, war begeistert: „Ich danke allen Mitgliedern und Helfern, die sich immer wieder einbringen. Ihr Engagement macht unser großartiges Fest erst möglich.“ Kurz vor 23 Uhr versammelte sich die Gesellschaft: Das gemeinsame Singen unter der großen Zeder ist Tradition.