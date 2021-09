An ihr Konzert am 19. September 2021 wird sich die Liedertafel Neustadt besonders lange und besonders gern erinnern. Zum einen konnte sich der philharmonische Chor nach fast zwei Jahren pandemiebedingter Pause eindrucksvoll zurückmelden. Zum anderen ergab die Benefizveranstaltung in der Martin-Luther-Kirche eine Spendensumme von 2400 Euro. Sie kommen dem städtischen Hochwasser-Spendenkonto für die Ahr-Gemeinde Mayschoß zugute. Liedertafel-Vorsitzender Frank Sobirey dankt folglich allen, die zu diesem besonderen Ereignis beigetragen hätten, „auch den Konzertbesuchern für die Spenden nach unserem Auftritt“. Aufgeführt worden war die „Missa Latina“ von Bobbi Fischer, in der voll besetzten Kirche hatten rund 200 Zuhörer das Konzert verfolgt. Es war von der Kirchengemeinde unterstützt sowie von Bund, Land und Stadt finanziell gefördert worden.