„Demokratische Lieder von 1780 bis 2024“ singt der Mutterstadter Sänger und Liedermacher Uli Valnion am Montag, 9. September, bei einem Konzert in Neustadt. Beginn ist um 17.30 Uhr im Großen Sitzungssaal der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in der Friedrich-Ebert-Straße 14. Uli Valnion kam laut Veranstalter bereits in seiner Jugend mit dem demokratischen Volksliedgut und den Arbeiterliedern bei den Naturfreunden in Neustadt an der Weinstraße in Berührung. Seitdem setzt er sich für den Erhalt dieses Liedguts ein.