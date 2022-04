Ein Liederabend mit Songs des genialen Duos Bertolt Brecht und Kurt Weill erwartet die Besucher am Mittwoch, 4. Mai, um 20 Uhr im Neustadter Roxy-Kino. Die Schauspielerin und Sängerin Barbara Stoll wird dabei, begleitet von Frieder Egri am Klavier, Songs aus der „Dreigroschenoper“ und aus der Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ vorstellen. Die 61-Jährige ist als freie Schauspielerin, Regisseurin und Sprecherin vor allem in Baden-Württemberg tätig. Bekannt sein könnte manchem auch ihr markanter Kontra-Alt, denn sie fungiert schon seit 1995 als offizielle Senderstimme des Kulturkanals „Arte“. Frieder Egri, der an der Musikhochschule Karlsruhe Klavier studierte, war in den vergangenen beiden Jahren schon insgesamt zweimal als Stummfilmpianist im Roxy-Kino zu erleben: bei einem Charlie-Chaplin-Kurzfilmabend 2020 und Ernst Lubitschs „Die Puppe“ 2021. Er fungiert gemeinsam mit Roxy-Chef Michael Kaltenegger auch als Veranstalter des Liederabends. Karten (19,50 Euro) an der Roxy-Kasse oder online auf www.roxy.de.