Im Scott’s View in der Neustadter Friedrichstraße bekommt man nicht nur Guinness oder Whiskey, sondern findet auch immer jemanden zum Reden.

Das Scott’s View in der Friedrichstraße zählt zu den Neustadter Kneipen mit Geschichte. Alteingesessene Neustadter mit langjähriger Kneipenerfahrung erkennen das noch an einigen Einrichtungsgegenständen. Denn an dieser Theke und auf so manchen Barhockern saßen schon Generationen von Neustadtern. Rund 35 Jahre „Caesar-Zeiten“ und mehr als sieben Jahre „Old Dublin“ prägen die Erinnerung.

Als die damals 22-jährige Tamara nach einem Billardabend nach Hause ging, kam sie an der Kneipe an der Ecke Friedrichstraße/Reutergässchen vorbei, wo ihr das Schild „Pächter gesucht“ ins Auge fiel. Sie zögerte nicht, sprach mit Makler und Eigentümer und übernahm die urige Kneipe, die für Guinness und Whiskey bekannt war. Nach Arbeiten an Boden, Sanitär und nötigen Schönheitsreparaturen eröffnete die gelernte Hotelfachfrau im Oktober 2011 das Scott’s View. Der Name bezeichnet einen Aussichtspunkt in Schottland, der der Legende nach der Lieblingsort des Freiheitskämpfers Sir Walter Scott gewesen sein soll. Nach seinem Tod, so erzählt man sich, hielt sein Pferd während des Trauerzugs genau an diesem Ort an, damit der berühmte Held einen letzten Blick auf das Tal werfen konnte.

Liebe auf den ersten Kneipenbesuch

Schnell fand die wiederbelebte Kneipe ihr Publikum: junge und ältere Gäste, neugierig auf die neue Wirtin. Einen Monat nach der Eröffnung stand Kai Schönlaub an der Theke – und verliebte sich in Tamara. Einen Monat später wurden beide ein Paar, heirateten und sind heute Eltern eines 13-jährigen Sohnes. „Das Scott’s View ist unsere Geschichte. Gäbe es die Kneipe nicht in unserem Leben, dann gäbe es auch uns als Paar nicht“, erzählt Tamara Schönlaub. Auch andere Paare hätten sich laut Schönlaub an der Theke des Scott’s View kennengelernt – sogar Hochzeiten seien dort gefeiert worden.

Die Gäste kommen schnell miteinander ins Gespräch. An der Theke treffen unterschiedliche Personentypen, Herkünfte und Kulturen aufeinander; Menschen mit verschiedenen Ansichten, Gewohnheiten oder Talenten. Am Tresen gilt Toleranz in friedlicher Atmosphäre. „Wenn es in Neustadt irgendwo besonders bunt ist, dann bei uns“, sagt Kai Schönlaub. Und: „Wer hier reinkommt und länger als eine halbe Stunde alleine sitzt, will auch alleine sein.“

Gesucht und gefunden in der Kneipe

Nicht nur wegen der Nähe zum Zunfthaus der Wandergesellen am Krasemann-Parkplatz ist das Scott’s View Anlaufstelle für Männer und Frauen „auf der Walz“. Die Wandergesellen fühlen sich schnell heimisch, erzählen ihre Geschichten und sind einmal nicht nur unter sich. Das Codewort für den Einlass ins Zunfthaus können sie bei den Wirtsleuten erfragen, die in der Gesellenszene als „Eltern“ gelten.

Rund die Hälfte der Gäste gehört zum Stammpublikum, mit dem das Wirtspaar ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Ein Geburtstagskalender für regelmäßige Thekengänger hängt aus. „Damit wir bloß niemanden vergessen“, so Tamara Schönlaub. An einer Pinnwand kann jeder anheften, was er sucht, braucht, verkauft oder zu bieten hat. „Und falls jemand dringend einen Maurer, Installateur oder IT-Fachmann benötigt, finden wir den auch in unseren Reihen“, sagt die Wirtin. Bei den Gästen erlebt das Gastronomenpaar derzeit einen Generationswechsel, denn die Jungen rücken nach. Tamara bricht eine Lanze für sie – ihrer Erfahrung nach seien diese höflich und zuvorkommend.

Zusätzliche Schichten an der Metzgertheke

Im Scott’s View geht es friedlich zu. Körperliche Auseinandersetzungen oder heftige Streitigkeiten habe es bislang nicht gegeben. „Jeder darf seine Ansichten über Politik, Religion und Fußball haben – und für sich behalten“, so Tamara Schönlaub. Immer donnerstags leitet Kai Schönlaub den Metal Thursday. Freitags und samstags führt Tamara die Kneipe bei rockiger Musik.

Das Paar teilt sich die Dienste auf, um ihren Sohn abends nicht alleine zu lassen. Dass es nur drei Öffnungstage gibt, liegt an den bitteren Erfahrungen der Gastronomen in der Corona-Zeit. Tamara Schönlaub arbeitet zusätzlich 120 Stunden im Monat an der Metzgertheke eines Supermarkts. „Ich will diese grauenvolle Unsicherheit keinesfalls mehr erleben müssen. Wenn es noch einmal zu einem Herunterfahren des öffentlichen Lebens kommen sollte, will ich in einem sicheren Job Geld verdienen können“, sagt die Wirtin.

Kai Schönlaub hat sich nebenher mit Lederarbeiten selbstständig gemacht. Hat die Kneipe auf, ist sie gut besucht. „Es gibt Abende, an denen es so voll ist, dass ich hinter der Theke gar nicht mehr rauskomme. Muss ein gezapftes Bier dann in die hinterste Ecke der Kneipe, reichen die Gäste über ihre Köpfe das Glas bis zu demjenigen, der es bestellt hat. Auf diesem Weg finden auch die leeren Gläser wieder zurück an die Theke“, erzählt der Wirt.

Nachts aus dem Bett geklingelt

Mittlerweile wohnen beide in Frankeneck. Nach dem Trubel am Tresen genießen sie dort die Ruhe und den Wald. Und einen weiteren Grund gibt es: Als sie noch in der Innenstadt wohnten, wurde manchmal nachts bei ihnen geklingelt und der Wunsch geäußert, die Kneipe zu öffnen. „Das brauche ich dann doch nicht“, sagt Tamara Schönlaub.

„In den Wintermonaten machen wir im Scott’s View einen respektablen Umsatz, den wir auch brauchen. Denn wir leiden unter dem jährlichen Sommerloch, wenn die Pfälzer auf die Weinfeste gehen“, berichtet Kai Schönlaub. Mitten in der Stadt könnten sie im Sommer bei geöffneten Türen wegen Beschwerden der Nachbarn keine Musik spielen. Dazu kommt eine weitere Einschränkung: „Unsere Außengastronomie ist zurzeit auch wegen des Wurzelwerks eines alten Baumes eingeschränkt. Der Boden ist sehr uneben, was zur Folge hat, dass wir nicht wie gewohnt Tische und Stühle nach draußen stellen können“, berichtet der Wirt.

Bis Mai finden monatlich Events und Mottopartys statt. Am 20. März wird St. Patrick’s Day gefeiert, zu dem auf einer offenen Bühne mit bereitstehenden Musikinstrumenten jeder auftreten kann. „An den Abenden mit dem offenen Mikro haben wir schon einige Überraschungen erlebt“, erzählt Kai Schönlaub.

Die Serie

In dieser Serie werfen wir einen Blick auf die Menschen, die hinter den Theken von alteingesessenen Kneipen und Gaststätten in Neustadt stehen.

