Seinen 60. Geburtstag hatte sich Andrei Rosianu anders vorgestellt: Statt mit Freunden und/oder den Kollegen des Mannheimer Nationaltheater-Orchesters zu feiern, begeht der Geiger seinen Ehrentag heute in aller Stille mit Ehefrau Roxana im heimatlichen Haßloch. Trost in diesen tristen Zeiten gibt ihm das, was schon immer der Leitstern seines Lebens war: die Musik.

Ja, er übe sehr viel solo derzeit, mindestens drei Stunden pro Tag, und zwar „die Stücke, die man hofft, in dieser Saison noch zu spielen“, erzählt Rosianu am Telefon, nennt den „Tristan“,