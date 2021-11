Eine über den ganzen Schlossberg hinweg angelegte Licht- und Klangperformance erwartet die Besucher am Sonntag, 21. November, ab 16.30 Uhr in Hambach. Der international aktive Installationskünstler Ingo Bracke (Berlin/Ahrweiler) wirkt dabei zusammen mit dem Westpfälzer Bläserensemble „Wandermusikanten“ unter Leitung von Bernhard Vanecek sowie dem Klangperformer Bernd Wegener aus Saarbrücken.

Bracke ist in Neustadt kein Unbekannter: Er hat bereits 2007 zum 175er-Jubiläum des Hambacher Festes eine Lichtarbeit am Schloss verwirklicht, die das Gebäude damals als leuchtende Plakatwand der Demokratie erstrahlen ließ. Diesmal nun bespielt der 49-Jährige mit einer multiperspektivischen Lichtarbeit die talseitigen Fassaden des Schlosses und will es so aus der Ferne wie eine rhythmisch strahlende Laterne, einen „Leuchtturm der Demokratie“ im wahrsten Sinne des Wortes, wirken lassen. Zu sehen ist die Installation, die den Titel „licht.atem: demokratie“ trägt, bis 16. Dezember. Danach schließt sich von 17. bis 19. Dezember eine weitere Bildsequenz an.

Zur Premiere am Sonntag gehört auch ein Programm für Besucher auf dem Außengelände des Schlosses. Neben Licht und Klang gibt es dabei auch ein Künstlergespräch mit der Neustadter Kulturkoordinatorin Heike Hinkelmann zur Frage, ob Demokratie Kunst braucht. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter licht@hambacher-schloss.de aber erforderlich. Es gilt, sofern sich die rechtliche Lage nicht noch ändert, die 3G-Regel.