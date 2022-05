Betrüger, die im Namen der Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“ und der Tafel Neustadt-Haßloch Spenden sammelten, haben am vergangenen Wochenende vermutlich mehrere Menschen in St. Martin um ihr Geld gebracht. Wie „Lichtblick“-Leiter Robin Rothe mitteilt, soll ein oder sollen mehrere Betrüger Gäste in Weinstuben und anderen Gastronomiebetrieben angesprochen und glaubhaft um Spenden gebeten haben. Diese wurden dann auf einer Liste notiert, das erbeutete Geld wurde in einer Aktenmappe verstaut. Nach einer Spendenquittung befragt, verschwand der angebliche Spendensammler unter dem Vorwand, einen Kollegen zu holen, da er selbst in Ausbildung sei und keine Quittung ausstellen dürfe. Jedoch kam er nicht zurück. Der Mann wurde beschrieben als „sehr anständig gekleidete männliche Person zwischen 20 und 25 Jahren mit dunklerem Hauttyp und leicht gebrochenem, aber gutem Deutsch“. Die Betrogenen erstatteten Anzeige bei der Polizei. Diese hofft auf weitere Hinweise. Der „Lichtblick“ und die Tafel weisen darauf hin, „dass es keine autorisierten Straßensammlungen gibt und diese auch nicht geplant sind“. Wer den Einrichtungen spenden will, kann dies per Überweisung oder als Privatspende in den jeweiligen Räumen tun.

Info



Spenden an „Lichtblick“: Sparkasse Rhein-Haardt, DE86 5465 1240 0005 2888 57