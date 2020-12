Für den Winter und die Vorweihnachtszeit sucht der „Lichtblick“-Hausratladen dringend Klein-Elektrogeräte für den Haushalt, wie Bügeleisen, Rührgeräte, Zauberstab, Föhn, Toaster, Waffeleisen, Wasserkocher, Mikrowelle und Staubsauger. Was aktuell nicht benötigt werde, seien Kaffeemaschinen, Raclettegeräte und Fondues, heißt es in einer Pressemitteilung. Ebenso suche die Kleiderkammer dringend warme Kinderkleidung, beispielsweise Jacken in den Größen zwischen 128 und 164. Mehr Infos unter der Telefonnummer 06321/355340 oder per E-Mail an lichtblick_nw@t-online.de.