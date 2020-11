Viele kennen das: Der Herbst hält Einzug, es wird kälter – mal abgesehen von den frühlingshaften Temperaturen am Montag. Die dickeren Kleider werden aus dem Schrank nach vorne geholt, die Sommerkleider in die hintere Ecke geschoben. Eine gute Gelegenheit, endlich mal wieder auszumisten. Sich von Altem zu trennen, scheint generell eine Art Volkssport geworden zu sein, seit die Menschen coronabedingt mehr Zeit zu Hause verbringen. Und weil viele Urlaube dieses Jahr ausfallen mussten, wurde das Geld stattdessen in neue Möbel gesteckt.

Doch wohin mit Altkleidern und Möbel? Ach, die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in Neustadt freut sich doch immer über Sachen, die dann günstig an Bedürftige verkauft werden. Oder? Ja, doch unter bestimmten Voraussetzungen. Dort gibt es nämlich feste Annahmezeiten. Wer sich nicht an diese Zeiten hält, sorgt für Probleme: Immer wieder werden Möbel- und Kleiderspenden am Wochenende im Lichtblick-Hof in der Amalienstraße abgeladen, so auch vergangenen Samstag. „Da es dort einen großen komplett vermieteten Parkplatz gibt, kommt es immer wieder zu berechtigten Beschwerden der Parkplatznutzer“, teilt das Lichtblick-Team mit. Die Wochenend-Spenden seien im besten Falle gut gemeint, für den Lichtblick aber sehr ärgerlich.

Stattdessen können die Sachen montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 14 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr abgegeben werden. Wer Fragen hat, kann sich unter Telefon 06321/355340 oder per E-Mail an lichtblick_nw@t-online.de wenden.

Gut erhaltene Möbel können übrigens auch nach telefonischer Absprache abgeholt werden, Hausratgegenstände direkt im Hausratladen, Talstraße 5, zu den Öffnungszeiten abgegeben werden. Diese sind: Montag bis Freitag, außer Mittwoch, von 11 bis 17 Uhr.