Das Ensemble Tasta(R)tUr hat in dieser Woche in der Martin-Luther-Kirche ein Benefizkonzert für die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick gegeben. Lichtblick-Leiter Robin Rothe fand den Abend aus mehreren Gründen bemerkenswert. So seien 300 Zuhörer in die Kirche gekommen und von der Klezmer-Musik begeistert gewesen. Daraus ergab sich am Ende des Abend ein Spendenerlös in Höhe von 1900 Euro. „Ein tolles Ergebnis für uns“, so Rothe. Obendrein habe er gar nicht mehr damit gerechnet, dass es noch Benefizkonzerte zugunsten des Lichtblicks geben würde. Denn mit der Auflösung des Kulturvereins Wespennest im Herbst 2022 sei der dafür so wichtige Partner nicht mehr vorhanden gewesen. „Ohne diese Profis sind Konzerte für uns alleine nicht zu stemmen“, sagt Rothe. Umso überraschter sei er über den Anruf von Tasta(R)tUr gewesen. Das Ensemble habe sich selbst angeboten und nach Lösungen gesucht, wie auch ohne großen technischen Aufwand ein Benefizabend möglich wäre. Am Ende stand ein Unplugged-Konzert, also ohne Bühnentechnik. Zudem stellte die Kirchengemeinde kostenfrei die Martin-Luther-Kirche zur Verfügung. „Dieses Konzert war keine Selbstverständlichkeit. Wir danken den Künstlern sowie den Spendern für deren unbeirrbares Engagement für den Lichtblick“, so Rothe.