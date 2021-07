Warme Mahlzeiten, eine Kleiderkammer und sanitäre Anlagen mit Waschmöglichkeiten – das Angebot der Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“ in Neustadt hilft vielen und wird gleichzeitig von zahlreichen Ehrenamtlichen unterstützt. Für diese Unterstützung hat die Einrichtung nun den Ehrenamtspreis der Versicherungskammer Stiftung bekommen. Trotz Pandemie sei der Lichtblick „ein dauerhafter und sicherer Anlaufpunkt für unsere Besucher“, sagte Einrichtungsleiter Robin Rothe bei der kleinen Feierstunde im Stadtmuseum Bad Dürkheim vergangene Woche. Man habe sogar Angebote anderer Anlaufstellen aufgefangen, die während der Lockdown-Phasen sonst weggefallen wären, so Rothe. Der Ehrenamtspreis der Stiftungskammer sei eine Botschaft an alle Helfer: „Eure Arbeit wird gesehen, und sie wird wertgeschätzt.“ Mit dem mit 5000 Euro dotierten Preis zeichnet die Versicherungskammer Stiftung herausragende ehrenamtliche Leistungen in Bayern und der Pfalz aus.