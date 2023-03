Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick hat am 19. November 1996 erstmals seine Tür in der Amalienstraße 3 geöffnet. Auf den Tag genau 25 Jahre später, wurden die Besucher am Freitag zu einem besonderen Mittagessen eingeladen.

Gespendet, gekocht und ausgeteilt wurde das Essen von der Neustadter Firma Pitzek Consulting. Auch für das Frühstück haben die Mitarbeiter der im Pharmabereich tätigen Ingenieur-