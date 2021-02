Besucher der Neustadter Tagesbegegnungsstätte Lichtblick erhalten in dringenden Fällen neuerdings Gegenstände des täglichen Lebens. Darauf weist die Leitung der Einrichtung hin. Abgegeben werden unter anderem Bügeleisen und Wasserkocher. Die Abholung ist montags und mittwochs jeweils von 9 bis 12 Uhr im Lichtblick-Hausratladen möglich. Mitarbeiter zeigen an der Eingangstür, was da ist. Interessierte können dann den Gegenstand auswählen, den sie benötigen.