Der Maikammerer Zauberkünstler und Kabarettist Dirk Omlor alias Rudi Lauer, die in Freinsheim beheimatete Musikgruppe „Mélange à Deux“ und der Karlsruher Musiker und Kabarettist Konstantin Schmidt sind die Stars bei der Jubiläums-Benefiz-Gala zu Gunsten der Tagesbegegnung „Lichtblick“, die am Freitag, 5. November, 20 Uhr, an ungewohntem Ort, in der Martin-Luther Kirche nämlich, auf dem Programm steht. Die soziale Einrichtung in Neustadt, die sich um wohnungslose Menschen und Menschen in sozialer Notlage kümmert, besteht in diesem Jahr seit 25 Jahren. Umso erfreuter ist man, dass es zum 24. Mal gelungen ist, Künstlerinnen und Künstler zu gewinnen, die bereit sind, ohne Gage aufzutreten, so dass der Reinerlös wirklich komplett dem „Lichtblick“ zugute kommt. Die Moderation übernimmt die Schauspielerin Hedda Brockmeyer. Karten (18 Euro) ausschließlich per Mail unter info@lichtblick-nw.de.