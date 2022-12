Mit dem Jahreswechsel steht auch bei der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick eine Neuausrichtung an. Wie Lichtblick-Leiter, Robin Rothe, mitteilt, werden Ernst Ohmer, Ruth Schmidt-Hieber und Doris Pflüger als Sprecher des Förderbeirats der Sozialeinrichtung ausscheiden. Rothe würdigt die Arbeit der drei über „viele Jahre“: Sie hätten schon seinen Vorgänger Hans Eber-Huber und nun auch ihn intensiv begleitet und unterstützt. Ohmer, Schmidt-Hieber und Pflüger seien bei offiziellen Terminen immer vertreten gewesen und hätten sich eingebracht, um aktuelle Herausforderungen zu meistern und das Unterstützungsnetzwerk zu vergrößern. Das protestantische Dekanat Neustadt als Träger des Lichtblicks werde sich um eine „sinnstiftende Neugestaltung dieses historisch wichtigen Gremiums bemühen“, so Rothe. Die Tagesbegegnung Lichtblick ist laut Dekanat aus einer Bürgerinitiative entstanden, nachdem Anfang der 1990er-Jahre einige wohnungslose Menschen erfroren sind. Begonnen hat alles mit einer Suppenküche in der Martin-Luther-Kirche. 1996 wurden Räume gefunden, um eine Tagesbegegnungsstätte einzurichten. 1999 hat das Dekanat die Trägerschaft übernommen, und im selben Jahr wurde auch der Förderbeirat gegründet. Inzwischen kümmert sich der Lichtblick in vielen Bereichen um Menschen, die akut wohnungslos sind oder die sonstige Hilfe benötigen.