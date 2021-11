Wo Elche neben Engeln stehen, sind die Christbaumkugeln nicht weit: Der Hausratladen der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in der Talstraße steht ganz im Zeichen der Vorweihnachtszeit.

Alles, was es im Hauptraum und in der Sammlerecke zu kaufen gibt – von dekorativen Figuren über Kerzenhalter bis Lichterketten – stammt von Spendern oder Wohnungsräumungen. „Letztes Jahr sind wir mit der Ware gerade so hingekommen vor Weihnachten“, erinnert sich Petra Schulz, eine der Ehrenamtlichen im Hausratladen. Die Nachfrage ist also da. Damit „die Leute vom Angebot nicht erschlagen werden“, so Schulz, verbleibt ein Teil der Ware im Lager, bis wieder Platz in der Auslage ist.

In der Sammlerecke gibt es, wie der Name schon sagt, echte Sammlerstücke. Wie zum Beispiel Bozener Engel oder Figuren der Künstlerin und Ordensschwester Maria Innocentia Hummel. Auch Krippen, größere und kleinere, stehen in den Vitrinen. „Erst vorgestern haben wir eine größere Krippe, die um 1900 hergestellt worden ist, verkauft“, berichtet der Leiter des Hausratladens, Rolf Raule. Er war einst im Kunst- und Antiquitätenhandel tätig und arbeitet nun im Hausratladen – über einen Midijob und die restliche Zeit ehrenamtlich. Unterstützt wird er von sieben weiteren Ehrenamtlichen, einer Minijobberin und einem Bundesfreiwilligendienstler.

Boiselle muss noch mal ran

So schön die Auslage ist, so wenig ansehnlich ist die Notverglasung des Schaufensters. Im Mai hatte ein Betrunkener die Scheibe eingeschlagen. Erst am Donnerstag war ein von einer Versicherung beauftragter Gutachter da, um sich die Notverglasung im Laden anzusehen. „Er hat uns versichert, dass die Versicherung sich des Schadens annimmt. Wie viel Prozent sie am Ende übernimmt, ist aber noch unklar“, berichtet Raule. Vor März oder April könne das Fenster, das komplett ausgetauscht werden müsse, nicht repariert werden.

Den zerstörten Teil hatte der Neustadter Cartoonist Steffen Boiselle kurzerhand mit seinen Figuren Erna und Schorsch verschönert. „Er hat uns schon zugesagt, dass er nun auch die Rückseite der noch grünen Pressspanplatte im Innenbereich bemalen wird“, freut sich Raule.