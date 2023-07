Ab Montag gibt es in der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick ein neues Beratungsangebot. Es richtet sich laut Lichtblick-Leiter Robin Rothe vor allem an Leistungsempfänger. Kooperationspartner dabei ist die Diakonie Pfalz. Ziel sei, den Betroffenen beim korrekten Ausfüllen von Anträgen und dem Kontaktieren der richtigen Stellen zu helfen. Diakonie-Mitarbeiterin Regina Rennert werde ab sofort montags von 9 bis 14 Uhr im Lichtblick sein und dort bei Problemen rund um Themen wie Bürger- und Wohngeld helfen, so Rothe.