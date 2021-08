Schon in der Vergangenheit beklagte die Neustadter Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“, dass Unbekannte in der Nacht vermeintliche Spenden in der Einfahrt und vor dem Gebäude in der Amalienstraße abluden. Leider kommt es immer häufiger vor.

„Seit einigen Wochen kommt es wieder vermehrt zu Fällen von illegaler Ablagerung von Müll und Sachspenden vor den Räumlichkeiten“, berichtet „Lichtblick“-Leiter Robin Rothe. Der Unrat werde in der Regel nachts von Unbekannten vor dem Tor der Einrichtung oder an der Straße abgeladen, bisweilen mehrmals pro Woche. Auch an Feiertagen würden die Nachbarn deswegen angerufen, so Rothe. Es handle sich teilweise auch um schwere Säcke oder Sperrmüll, „manchmal sind Sessel, Sofas und kaputte Elektrogeräte dabei“.

Er schätzt, dass 90 Prozent der vermeintlichen Spenden lediglich der Müllentsorgung dienen, der Rest durchaus gut gemeint sein könne. „Auseinanderdividieren können wir das nicht, denn selbst brauchbare Sachen gehen in der nächtlichen Feuchtigkeit kaputt. Also müssen wir alles wegschmeißen – und das können wir nicht leisten“, sagt der „Lichtblick“-Leiter.

Auch öffentlicher Raum vermüllt

Bei den Abladeflächen handle es sich um Gehwege oder die Zufahrt zu einem städtischen Parkplatz. Vermüllt werde also auch öffentlicher Raum, stellt Rothe klar. Damit entstehe der Schaden nicht nur dem Lichtblick selbst, sondern auch Anwohnern und Passanten. „Es kann nicht sein, dass der schwarze Peter beim Lichtblick bleibt“, klagt er. Er betont, dass es klar kommunizierte Annahmezeiten und Kontaktdaten für Sachspenden gebe.

Er wolle sich nun um Möglichkeiten der Überwachung der betreffenden Bereiche bemühen und bittet auch die Nachbarschaft um Mithilfe: Zeugen, die Müllablagerungen beobachten, sollen die „Lichtblick“-Mitarbeiter ansprechen und mithelfen, die Verantwortlichen ausfindig zu machen.