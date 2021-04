Das Schaubeet in der Hetzelanlage soll ab Mai in den Abendstunden beleuchtet werden. Die Stadt investiert in das Projekt 10.000 Euro. Darüber hat Barbara Benkert den Bauausschuss informiert. Die Licht-Designerin soll im Auftrag der Stadtverwaltung den im Februar beschlossenen Lichtmasterplan umsetzen und für die richtige Beleuchtung im Stadtbild sorgen. Die Anlage an der Gabelung von Tal- und Amalienstraße werde immer „sehr kunstvoll bepflanzt“ und sei ein Höhepunkt im Neustadter Stadtbild. Daher solle die Illumination dazu beitragen, dass „man die Anlage auch nachts sieht“, sagte Benkert. Im Mai werde die Anlage neu bepflanzt, danach starte die Beleuchtung. Die Illumination ende in den späten Nachtstunden, wenn ohnehin kaum noch jemand unterwegs sei. Man habe bei der Beleuchtung darauf geachtet, dass Tiere dadurch nicht beeinträchtigt werden, betonte Benkert im Ausschuss.