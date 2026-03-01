Ein Elmsteiner will ein beleuchtetes Werbebanner und eine Werbeanlage errichten. Der Bauantrag fällt durch – mit klarer Begründung aus dem Baugesetzbuch.

24 Quadratmeter groß sollte ein beleuchtetes Werbebanner sein, das der Besitzer eines Grundstücks in einer Elmsteiner Annexe aufstellen wollte. Außerdem sollte an dem Haus, das auf dem Grundstück steht, ebenfalls eine Werbeanlage angebracht werden. Ein entsprechender Bauantrag des Elmsteiners vom Februar 2025 wurde von der Bauabteilung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim im April abgelehnt.

Dagegen hat der Elmsteiner Widerspruch eingelegt, mit dem sich nun der Kreisrechtsausschuss beschäftigte. Der Elmsteiner habe seinen Widerspruch nicht begründet, sagte Inka von der Warth, Vorsitzende des Kreisrechtsausschusses. Er habe lediglich mitgeteilt, dass das beleuchtete Werbebanner nicht unbedingt 24 Quadratmeter groß sein müsse, es könne auch kleiner sein.

Verhandlung ohne Betroffenen

Zur Sitzung des Kreisrechtsausschusses ist der Mann trotz entsprechender Ladung nicht gekommen. Rechtsausschüsse können auch verhandeln, wenn die Beteiligten nicht anwesend sind. Das tat der Ausschuss, so blieb allerdings offen, warum der Elmsteiner Widerspruch gegen die Ablehnung seines Bauantrags gestellt hat.

Ein Mitarbeiter der Bauabteilung der Kreisverwaltung erläuterte, warum der Bauantrag abgelehnt wurde. Das Gelände liege im Außenbereich, also außerhalb des Bereichs eines Bebauungsplans oder eines Gebiets, in dem es eine zusammenhängende Bebauung gibt. „Baulicher Zusammenhang“ ist dafür der Fachbegriff. Der sei bei der Annexe nicht gegeben, weil sie in diesem Bereich nur aus zwei Häusern bestehe. Im Außenbereich ist laut Baugesetzbuch eine Bebauung – das gilt auch für Werbeanlagen – nur in Ausnahmefällen zulässig. So dürfen etwa Landwirte und Winzer sowie Gartenbaubetriebe unter bestimmten Voraussetzungen im Außenbereich bauen.

Auch Werbetafel ist bauliche Anlage

Das Haus sei in früheren Jahren genehmigt worden, doch seien weitere Bauten nicht zulässig, erläuterte der Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Auch eine Werbetafel sei eine sogenannte bauliche Anlage. Eine Werbetafel im Außenbereich wäre nur zulässig, wenn sie unmittelbar bei dem Betrieb oder der Einrichtung steht, für die geworben wird.

Die Begründung der Bauabteilung entspreche den gesetzlichen Regelungen, die Ablehnung des Bauantrags sei also rechtens, so von der Warth. Der Widerspruch wurde zurückgewiesen.