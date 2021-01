Leidtragender einer speziellen Silvesterrakete ist ein Hauseigentümer im Neustadter Bacchusweg geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatte er am Neujahrsmorgen bemerkt, dass das Glasdach über seiner Terrasse beschädigt war. Dabei fand er Überreste einer sogenannten Seenot-Fallschirmrakete oder etwas ähnlichem. Die Leuchtrakete war demnach kurz nach Mitternacht „auffällig hell brennend“ niedergegangen. Laut Polizei dürfte es nur glücklichen Umständen zu verdanken sein, dass der Fallschirm auf einem unbrennbaren Glasdach und nicht auf oder an einem Wohngebäude landete. Durch die hohen Temperaturen des Leuchtsignals wäre es „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem Brandereignis gekommen“. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, die den pyrotechnischen Gegenstand abgefeuert hat, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefonnummer 06321/854-0 oder per E-Mail zu melden.