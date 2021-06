Fast ein wenig wie eine Dépendance der „Art imaginär“, der traditionell alle zwei Jahre im Mußbacher Herrenhof stattfindenden großen Gruppenschau zur phantastischen Kunst, wirkt die „Tiefenlicht“ betitelte Doppelausstellung der beiden Maler Matthias Göhr und Jens Hafner, die jetzt nur noch bis einschließlich Sonntag, 20. Juni, beim Kunstverein Neustadt in der Villa Böhm zu sehen ist. Bei dem Landauer Göhr bestimmen märchenhaft-verspielte, tierische Geschöpfe das Werk, wobei das Tiefenlicht, der besondere Lichteinfall, wechselnde, zuweilen traumartige Stimmungen erzeugt. Hafner, der in Hirschhorn am Neckar und Speyer lebt, zeigt rätselhaft düstere, gebrochene Landschaften unter fahlem oder auch grell aufleuchtendem Licht, in denen vereinzelte Menschen ihre eigenen Weg durch die apokalyptisch-surreale Szenerien zu suchen scheinen. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 13 bis 18 Uhr.