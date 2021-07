Mit drei weiteren Veranstaltungen geht am Wochenende die Sommertheater-Reihe des Hambacher „Theaters in der Kurve“ zu Ende: Dabei steht zunächst am Freitag, 30. Juli, um 20 Uhr im Park des Weinguts Schäffer das Lyrical „Durchwachte Nacht“ auf dem Programm, eine 2017 entstandene Eigenproduktion, bei der Schauspielerin Hedda Brockmeyer und Lautenistin Andrea C. Baur an einen Bahnhof irgendwo im Nichts stranden und sich die Zeit bis zum Morgen mit Geschichten und Musik vertreiben.

Am Samstag, 31. Juli, folgt ebenfalls um 20 Uhr die „Sommernacht-Finissage“ im Schäffer-Garten, die bestritten wird vom Straßentheater-Duo „Die Laufmaschen“ aus dem Taunus, das eine bunte Show mit Schauspiel, Musik, Comedy und Jonglage verspricht und dabei in die Rollen einer Biene und einer Blume schlüpft. Im Anschluss werden die beiden Akteurinnen Beatrice Hutter (Blum) und Daniela Daub (Bien) von Leni Bohrmann zu einem lockeren Interview für eine Live-Aufnahme ihres Podcasts „Backstage“ gebeten.

Den Abschluss bilden dann am Sonntag, 1. August, um 17 Uhr die Sängerin und Stimm-Performerin Silvia Sauer und der Schau- und Puppenspieler Dietmar Bertram, die sich unter dem Motto „Sudeln mit Lichtenberg“ im Theater in der Kurve auf die Spuren Georg Christoph Lichtenbergs, des großen Aphoristikers der Aufklärungszeit begeben. Karten (jeweils18 Euro) über die Buchhandlung Quodlibet (06321/ 88930).