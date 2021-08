Anderen beim Scheitern zusehen dürfen – das ist eines der Erfolgsrezepte der Komödie seit Altmeister Aristophanes. Nur wenige freilich haben die Schadenfreude so virtuos kultiviert wie der französische Schauspieler-Dramatiker Molière, dessen „Schule für Männer“ die Neustadter Schauspielgruppe mit dem erklärten Ziel zum Sommerstück dieses Jahres erwählte, den Leuten nach der Corona-Tristesse endlich wieder Gelegenheit zum Lachen zu geben. Im Mittelpunkt steht ein ebenso verliebter wie verblendeter Zausel, der allen Ernstes glaubt, bei der Frau seines Herzens mit totaler Kontrolle zum Ziel zu kommen. Dass das nicht gelingen kann, ist jedem außer ihm selbst klar – und wie als Symbol für die Befreiung der Frauen vom jahrhundertelangen Joch der Männer hat Regisseur Christian Reif in seiner Inszenierung ein Saxophon-Solo von Maya Eckel eingebaut, die in dem Stück ansonsten nur eine Nebenrolle spielt. Schon deshalb lohnt sich der Besuch im Park der Villa Böhm – wobei allerdings am kommenden Wochenende nur noch zweimal Gelegenheit besteht, bevor der imaginäre Vorhang fällt. Die letzten beiden Vorstellungen finden am Freitag und Samstag, 6. und 7. August, jeweils um 20 Uhr statt. Karten (15/12 Euro) gibt es bei Tabak Weiss in Neustadt (06321/2942, www.tabak-weiss.de). Die Bilanz der Truppe fällt ansonsten positiv aus – auch wenn zwei Vorstellungen wegen Regens abgebrochen werden mussten. Eindeutig auf der Habenseite steht auch die Spendenaktion für die Flutopfer im Norden von Rheinland-Pfalz , bei der stolze 5500 Euro zusammen kamen. Lust an der Schadenfreude und gelebte Hilfsbereitschaft können also durchaus Hand in Hand gehen.