Mit dem letzten Termin der „Pälzer Owende“ vor der Sommerpause geht am Mittwoch, 5. Juli, um 20 Uhr in „Baums kleinem Weincafé“ in Gimmeldingen auch eine Ära zu Ende: Weil Wirtin Ellen Baum den Betrieb ihres urigen Weinlokals aus Altersgründen aufgibt, muss sich die der Mundart, Musik und weiteren Pfälzer Themen gewidmete Reihe eine neue Adresse suchen. Die Abschiedsvorstellung gestalten der Neustadter Pfarrer und Autor Michael Landgraf und der Ludwigshafener Liedermacher Uli Valnion. Unter dem Titel „Zwä Pälzer unner sich“ besprechen und besingen sie auf humorvolle Weise, was die Pfalz und das Pfälzersein ausmacht und was weniger.

Neuer Standort schon gefunden

„Wir scheiden nicht im Streit, sondern im Einvernehmen und haben ihr sehr zu danken, dass diese Unterstützung der Mundart und weiterer Pfälzer Themen so lange währen konnte“, sagt Gerd Becht, der die Reihe seit acht Jahren ehrenamtlich leitet, über die Gastgeberin Ellen Baum und den Abschied aus Gimmeldingen – und kann zugleich die Fortsetzung nach der Sommerpause an einem neuen Standort in Mußbach ankündigen: Christa Klohr, erklärter Fan der „Pälzer Owende“, habe Interesse signalisiert, die Veranstaltungsreihe im Weingut Klohr an der Eselshaut 67 weiterzuführen, sagt der Edenkobener, der auch weiterhin die Organisation übernimmt, mit 81 Jahren allerdings hofft, bald jemanden zu finden, der ihm die Leitung abnehmen will.

„Viele Kreative der Region mit den einschlägigen Schwerpunkten haben um eine Weiterführung gebeten und die Resonanz – mit Ausnahme der Covidzeit – war ja auch recht gut gewesen“, sagt er. Für den Abschied aus Gimmeldingen hofft er nun auf „kräftige Stimmen zum Mitsingen, klatschende Hände und ein paar Taschentücher und Tränchen“. Eintritt: 8 Euro, Reservierung unter 06321 66833 ist wegen des begrenzten Platzangebots dringend empfohlen.