Über 700 Besucherinnen und Besucher, die zum Teil extra von weither, zum Beispiel aus Kusel, anreisen, verzeichnet die Ausstellung „Die malerische und romantische Pfalz“ in der Neustadter Villa Böhm schon seit ihrer Eröffnung Anfang des Monats. Gezeigt werden bislang so noch nie präsentierte Pfalzansichten des 19. Jahrhunderts, die aus dem kürzlich wiederentdeckten Bilderschatz des ehemaligen Neustadter Verlags Gottschick-Witter stammen. Schwerpunkt der Schau sind die Aquarellvorlagen jener Stahlstiche, die der Neustadter Verleger August Hermann Gottschick (1812–1848) 1840 in einem Buch mit dem Titel „Die malerische und romantische Pfalz“ in seiner prominent im Scheffelhaus am Neustadter Marktplatz residierende Verlagsbuchhandlung herausgab. Außerdem gibt es auch noch Bilder, die erst für die zweite und dritte Auflage 1855 und 1857 entstanden – und zwar dann bereits unter der Ägide von Eduard Witter (1824–1912), der den Verlag nach dem frühen Tod Gottschicks übernahm und dessen Witwe heiratete. Auch die weitere Geschichte des Verlags sowie der bis heute existierenden Naturweinkellerei in der Maximilianstraße, auf die sich nach Eduards Witters Tod 1912 der Fokus der Familie mehr und mehr verlagerte, wird in der Schau behandelt, die der Erbe Frederik Witter gemeinsam mit dem Neustadter Künstler und Grafik-Experten Gerhard Hofmann eingerichtet hat. Dieser war ganz aus dem Häuschen, als er diesen unverhofften Schatz zu Gesicht bekam – warum, kann jeder Besucher in der Villa Böhm selbst nachvollziehen. Dazu besteht noch bis Sonntag Gelegenheit: am Mittwoch, Donnerstag und Freitag 16–18 Uhr, am Samstag und Sonntag 11–13 Uhr und 15–18 Uhr. Der Eintritt ist frei.