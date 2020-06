Über etliche Wochen haben sie den Seniorinnen und Senioren im GDA Wohnstift jeden Abend eine Freude in schweren Corona-Zeiten gemacht. Am Pfingstsonntag nun wurde das letzte Ständchen gegeben. Umgekehrt gab es für Matthias Lambrich und Martina Koeppen selbstgebastelte Orden.

Lambrich, im Posaunenchor Hambach-Winzigen als Trompeter aktiv, spielte seit Ende März immer pünktlich ab 18 Uhr hinter dem Gebäudekomplex, damit es möglichst viele Menschen hören konnten. Zu den Zuhörern zählte auch seine 78-jährige Mutter: „Ich habe sie sonst täglich besucht, jetzt spiele ich.“ Bereits nach kurzer Zeit wurde er dabei von seiner Nachbarin Martina Koeppen auf der Gitarre begleitet.

Zum Schluss ein Sekt

Nach dem letzten Lied des Duos spendeten die Bewohner und auch eine Schar Wohnstift-Nachbarn am Sonntagabend großen Applaus. Stellvertretend für alle überreichte Brigitte Kniß den beiden Musikern Orden und Alben mit Fotos aus den vergangenen Monaten. Im Anschluss drehte die Fangemeinde den Spieß um und unterhielt Lambrich und Koeppen mit einem Lied und Gedichtvorträgen – um zum guten Schluss mit einem Gläschen Sekt anzustoßen.

An Neustadter Alten- und Pflegeheimen wollen Matthias Lambrich und Martina Koeppen weiter spielen, „zwar nicht täglich, aber am Wochenende“, so Lambrich. Beide sind froh, dass ihre Ständchen im Wohnstift ihren Zweck erfüllt und „den Bewohner etwas über die Zeit geholfen haben“.